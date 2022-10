Zaterdag ruw verstoord door overval op Rotterdamse supermarkt

Twee jonge mannen, volledig in het zwart gekleed en met bivakmutsen op, kwamen rond 12.20 uur de MCD-supermarkt aan de Groenezoom in Vreewijk (Rotterdam-Zuid) binnen. Zij bedreigden het personeel met vuurwapens en eisten geld. Ze gingen er uiteindelijk met een onbekend geldbedrag vandoor in twee boodschappentassen, een van de MCD en een van de Jumbo.

Op het moment van de brutale roofoverval waren er meerdere klanten in de zaak. Volgens een politiewoordvoerster is het heel goed mogelijk dat zij de daders met de wapens hebben zien zwaaien. „We kunnen ons voorstellen dat ze daar hevig van geschrokken zijn. Onze mensen zoeken nu uit wie wat heeft gezien en of dat bruikbaar is voor het onderzoek.”

Volgens de politie reden de twee overvallers hard weg op een scooter richting de Enk. Alle klanten moesten de supermarkt verlaten. Buiten werden ze opgevangen door de politie.

De betreffende MCD-supermarkt aan de Groenezoom is de afgelopen jaren al meerdere keren doelwit van overvallers geweest. Ook andere zaken in deze straat hebben wel eens met dit soort geweld te maken gehad.

Een gewapende overval in 2015 op deze MCD was destijds snel opgelost. Ook toen liep een met een vuurwapen gewapende dader rond het middaguur de winkel binnen. Hij eiste geld en ging er vandoor, maar klanten wisten een dermate goede omschrijving van de overvaller te geven, dat de politie hem niet veel later kon inrekenen.