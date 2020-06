Donderdag en vrijdag worden de heetste dagen

Voor een landelijke hittegolf moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer worden. In die reeks moet het minimaal drie keer tropisch warm worden (30 graden of meer).

De kans op een regionale hittegolf is het grootst in Brabant en Limburg. Vandaag wordt het in het zuiden van het land al 27 tot 28 graden. Woensdag, donderdag en vrijdag worden daar maxima van 30 tot 33 graden verwacht.

Zeer waarschijnlijk wordt het in De Bilt wel vijf keer op rij warmer dan 25 graden, maar drie keer tropisch wordt het mogelijk niet. Vooral voor woensdag is de kans groot dat het met 29 graden net niet warm genoeg wordt, aldus Weeronline.

Jongens en meisjes duiken in het water vanaf de ophaalbrug van Haaldersbroek, Zaanstad Ⓒ Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff

Regen en onweer

In het weekend wordt de hitte door regen- en onweersbuien verdreven. Zaterdag kan het lokaal nog 30 graden worden. De kans daarop is zo'n 30%. Zondag wordt het waarschijnlijk 23-27 graden. Ook volgende week worden in het binnenland maxima van 25-26 graden verwacht. Er is dus kans dat de regionale hittegolf tot ver in de volgende week doorgaat.

Verder is deze week de zonkracht bijzonder hoog. Tussen 12.00 uur en 15.00 uur is de UV-Index dagelijks 7-8. In dat geval kan een onbeschermde huid binnen 10 tot 15 minuten rood kleuren.