Europees akkoord over invoering digitale identiteit: gaan we ons via smartphone identificeren?

Met zo’n eID kunnen inwoners zich straks met hun smartphone in het hele landenblok identificeren bij overheden en bedrijven. Bijvoorbeeld wanneer een hotel om een paspoort vraagt of als iemand moet inloggen op een internetplatform. De introductie zal gepaard gaan met een nieuwe ‘digitale portemonnee’ (e-wallet) waar gebruikers meer zaken in kunnen stoppen: bijvoorbeeld diploma’s, medische gegevens en mogelijk een Europees digitaal rijbewijs.

In Nederland ligt de door Brussel aangejaagde digitaliseringsslag gevoelig. Er zijn zorgen over bescherming van privacy en voor het fenomeen ‘overidentificatie’. Een meerderheid van de Tweede Kamer maakte afgelopen najaar duidelijk tegen de invoering van de eID te zijn, maar staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) legde de oproep om bezwaar te maken tegen de plannen naast zich neer.

Eerste ontwerp

De D66-bewindsvrouw wil juist haast maken en verwacht binnenkort een eerste ontwerp voor ons land klaar te hebben. „Dat doen we helemaal open source en via een platform kan iedereen volgen wat we doen”, benadrukte Van Huffelen eerder tegen De Telegraaf.

In het Europees akkoord is afgesproken dat het betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ moet zijn en het gebruik gratis. „Steeds meer mensen gebruiken hun identiteit en inloggegevens in dagelijkse contacten met publieke en private organisaties. Een Europese digitale identiteitsportemonnee is daarom onmisbaar”, stelt EU-voorzitter Zweden.

Stemmen

De lidstaten en het Europees Parlement moeten nu nog een keer stemmen over het bereikte compromis, dat is doorgaans een formaliteit. Na hun goedkeuring is de Europese wet definitief en moeten lidstaten aan de slag met de invoering.