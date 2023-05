Rutte verdedigt Kaag: ’D66 is een fatsoenlijke partij’

„Ik vind dat we het een serieuze poging moeten geven”, zegt Rutte over de asielonderhandelingen, die in het kabinet al maanden lopen. Ondanks de al lang verstreken tijd blijft de premier optimistisch. „Ik denk dat het ook kan met deze vier partijen”, zegt Rutte, die ondanks de vele politieke onmin graag door wil met zijn vierde kabinet. „Moet je eens voorstellen dat het kabinet valt terwijl we middenin deze Oekraïne-oorlog zitten.”

Rutte komt in het tv-programma op voor D66, als VI-ster Johan Derksen zegt dat dit land ’gehandicapt’ is door de aanwezigheid van de partij van Kaag in de coalitie. Volgens de premier is het niet waar dat het kabinet alleen maar D66-beleid uitvoert: „Dan had D66 nu toch ook op 40 zetels gestaan in de peilingen? Maar we staan allemaal op verlies.”

Jeroen Holtrop ving Rutte en Derksen voorafgaand aan de uitzending bij de studio op.

Loftrompet

De premier prijst Kaag juist uitbundig, onder meer omdat ze als minister van Financiën bezuinigingen aankondigde. „Ik vind haar betrouwbaar, zegt Rutte, die ook de loftrompet over Kaags D66 steekt: „D66 is een fatsoenlijke partij, ze zijn betrouwbaar en je kan met ze samenwerken.”

Rutte ging ook nog in op de nieuwste verhalen rond partijgenoot en onderwijsminister Dennis Wiersma, die onder vuur ligt sinds De Telegraaf onthulde dat hij als een razende tekeer is gegaan tegen zijn eigen medewerkers. „Ik vind dat hij kan blijven. Hij is een goede minister”, neemt Rutte het eerst voor hem op. „Maar dat gedrag kan natuurlijk niet. Als je uit de bocht vliegt in je gedrag naar anderen, dat kan niet.” De VVD-leider vindt het wel goed dat Wiersma aangeeft aan zijn gedrag te willen werken. „Als iemand dat doet, hoort erbij dat je iemand een tweede kans geeft.”