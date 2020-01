Australische brandweer blij met regen, toch problemen verwacht

„We hopen dat dit de komende dagen zo doorgaat”, laat de brandweer van New South Wales vrijdag weten. „De regen is de afgelopen 24 uur over de meeste getroffen gebieden gevallen. En dat is geweldig nieuws.” Het maakt het blussen van de branden een stuk makkelijker.

Toch waarschuwen de autoriteiten nu ook voor de hevige regenbuien. Als de gebieden vol stromen met water kan het voor brandweerwagens moeilijk zijn de verschroeide gebieden te bereiken. Ook is er een kans op overstromingen, omdat de verbrande grond het water niet kan vasthouden.

Hevige bosbranden

De bosbranden, die sinds decennia niet zo hevig waren, hebben enorme stukken land verschroeid. Zeker 28 mensen kwamen om, meer dan 2000 huizen zijn verwoest en veel dieren stierven. Duizenden Australiërs zijn geëvacueerd.

