LIVE | Groot alarm in Australië om één coronabesmetting

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van woensdag 5 mei.

07.05 - Eerste coronabesmetting in Sydney in maand

De Australische autoriteiten proberen de bron te achterhalen van de eerste lokale coronabesmetting sinds een maand tijd in Sydney, de grootste stad van het land. Autoriteiten tasten in het duister over hoe de 50-jarige man besmet zou kunnen zijn geraakt.

De deelstaat New South Wales heeft tientallen bedrijven die de man in de afgelopen dagen heeft bezocht attent gemaakt op de besmetting. Een minister van de deelstaat is in zelfisolatie gegaan nadat bleek dat hij tegelijkertijd met de coronapatiënt in een restaurant is geweest. Hij is wel negatief getest.

In het rioolwater van meerdere buitenwijken van Sydney zijn onlangs sporen van het coronavirus aangetroffen. New South Wales roept duizenden bewoners op om zich bij de mildste klachten al te laten testen.

06.45 - India ziet opnieuw recordstijging

India heeft donderdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen genoteerd. In 24 uur tijd werden 412.262 nieuwe positieve coronatests geregistreerd.

India meldt ook 3980 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental door de pandemie op 230.168 komt.

Experts vermoeden dat zowel het aantal besmettingen als het dodental in werkelijkheid vijf tot tien keer groter is dan wat de officiële cijfers laten zien. Dat komt doordat niet iedereen met ziekteverschijnselen zich laat testen. Daarnaast worden vermoedelijke sterfgevallen door Covid-19 niet meegenomen in de telling.

India is in een grote gezondheidscrisis beland sinds het aantal positieve tests sinds begin april flink steeg. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Naast te weinig middelen om zieken te behandelen, zijn er ook problemen met de bevoorrading en bezorging van coronavaccins, waardoor het aantal vaccinaties in het land afneemt. Per dag worden nu nog zo’n 1,5 miljoen mensen ingeënt. Tijdens de piek van het aantal dagelijkse vaccinaties een maand geleden lag dat veel hoger.

06.30 - ’Middelbare scholen en mbo’s zo snel mogelijk open’

De middelbare scholen en mbo’s moeten zo snel mogelijk weer volledig open, het liefst al gelijk na de meivakantie. Die oproep aan het kabinet doet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in NRC. „Laten we alsjeblieft proberen om jongeren voor de zomer nog een paar maanden een béétje structuur te bieden.”

Volgens de Kinderombudsvrouw wordt in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en in de coronapersconferenties van de regering maar weinig rekening gehouden met de belangen van de jeugd. „Het gaat voortdurend over de opening van winkels en terrassen, over fieldlabs en vaccinatiestrategieën”, stelt zij. „Maar ondertussen mogen studenten in het mbo en hoger onderwijs nog maar een dag per week naar school en zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld drie dagen per week thuis.”

Kalverboer signaleert een „stille ramp” onder kinderen en jongeren. Het is volgens haar al langer bekend dat deze leeftijdsgroepen als gevolg van de coronamaatregelen vaker last heeft van psychische klachten als eenzaamheid en depressie. Maar beleid vanuit Den Haag richt zich volgens Kalverboer vooral op de verspreiding van het coronavirus. „Het gaat alleen maar over de korte termijn, de dagkoersen. Alsof niet doordringt dat dit beleid op de lange termijn vooral kinderen en jongeren treft.”

De Kinderombudsvrouw vreest dat de huidige generatie jeugdigen het „op allerlei fronten” pittig gaat krijgen. „Zij hebben zich op een cruciale leeftijd niet op een normale manier kunnen ontwikkelen door sociale isolatie en gebrek aan structuur. Dat kan leiden tot mentale problemen. En hoe eerder je daar in je leven mee te maken krijgt, hoe groter de invloed is op de rest van je leven. Daar maak ik me enorme zorgen over.”