LIVE | Worden patenten vaccins vrijgegeven?: VS is al om, Europa wil ’praten’

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier hiet coronanieuws van woensdag 5 mei.

11.19 - Gratis coronatest voor pendelaars

Vanaf deze donderdag kunnen Nederlanders die in Duitsland werken, zorg ontvangen of studeren zich gratis op corona laten testen. Er zijn acht locaties dicht bij de grens waar de test kan worden gedaan. Dat worden er de komende dagen twintig. Grenspendelaars kunnen een testmoment reserveren op een speciale website, grenstesten.nl.

Het kabinet heeft de gratis testvoorziening opgezet, omdat Duitsland een negatieve test eist van mensen die het land binnen willen. Dat kan voor pendelaars in de papieren lopen als ze telkens naar een commerciële teststraat moeten.

Degenen die gebruik willen maken van de gratis testmogelijkheid, moeten kunnen aantonen dat ze in Nederland wonen en dat hun werkgever, onderneming, school, universiteit, zorgverlener of familielid aan wie mantelzorg wordt verleend, in Duitsland is gevestigd.

10.43 - Wetenschapsprijs voor Jaap van Dissel

Jaap van Dissel, RIVM-directeur en hoogleraar interne geneeskunde en infectieziekten aan de Universiteit Leiden, ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Volgens de jury krijgt hij de prijs voor de wijze waarop hij tijdens de corona-epidemie de minister van Volksgezondheid en het crisisteam van de overheid heeft geadviseerd over de bestrijding van Covid-19. Van Dissel krijgt de onderscheiding op 31 mei.

„Als voorzitter van het landelijke Outbreak Management Team heeft Van Dissel zich vanaf het begin van de pandemie met tomeloze energie en bewonderingswaardige rust ingezet om politiek en publiek te informeren over de wetenschappelijke kennis over Covid-19. Dat doet hij in een zich snel ontwikkelende crisis, en onder druk van discussies in politiek, samenleving én wetenschap”, aldus de KNAW.

09.54 - EU wil praten over opzijschuiven patenten coronavaccins

De EU staat klaar om het opzijschuiven van patenten op coronavaccins te bespreken, zegt de Europese Commissie. Dat geldt voor „alles wat de crisis op een effectieve en pragmatische manier kan bestrijden”, verzekert voorzitter Ursula von der Leyen.

Vaccinfabrikanten hebben het recht de eerste jaren zelf ontwikkelde vaccins zelf te maken en te verkopen, maar dat recht staat onder druk nu er veel te weinig coronavaccins worden gemaakt om de wereld snel in te enten. De Verenigde Staten gingen woensdag om en bepleiten nu het vrijgeven van de patenten. Daardoor zouden ook fabrieken in bijvoorbeeld ontwikkelingslanden vaccins kunnen gaan produceren, mogelijk bovendien voor een lagere prijs.

Von der Leyen „is klaar” om daarover te praten, zei de voorzitter van de Europese Commissie donderdag in een toespraak in Florence. De VS onderstreepten al wel dat ze overeenstemming willen vinden binnen de Wereldhandelsorganisatie.

De EU hield tot dusver de boot af, omdat het opzijschuiven van de patenten niet zou helpen of zelfs averechts zou werken. Dat werd moeilijker vol te houden door de draai van de VS. De unie beroemt zich er steevast op dat zij miljoenen vaccins exporteert naar andere landen, anders dan bijvoorbeeld de VS en het VK.

Von der Leyen herhaalde donderdag dat het vergroten van de wereldwijde aanvoer van vaccins vooropstaat. Ze vergeleek de EU, die weliswaar wat trager op stoom kwam met inenten maar ondertussen vaccins deelde met de hele wereld, in gunstige zin met landen „die hun vaccins voor henzelf hielden.”

09.03 - Tokio acht verlenging van noodtoestand nodig

De Japanse hoofdstad Tokio acht een verlenging van de noodtoestand noodzakelijk. De gouverneur meldt dat mutaties van het coronavirus dominant worden en daardoor steeds meer jongere mensen positief testen op het virus.

Tokio is een van de vier Japanse prefecturen waar sinds 25 april de noodtoestand geldt vanwege een toename van het aantal besmettingen. Deze maatregel duurt tot begin volgende week. Tokio gaat met de centrale regering overleggen over een verlenging van de noodtoestand, die onder meer bestaat uit het weren van publiek bij sportwedstrijden en de sluiting van grote winkelcentra.

Japan hoopte met een „korte en krachtige” noodtoestand de vierde golf in bedwang te houden, maar deze heeft vooralsnog niet het gewenste effect gehad. Gouverneur Yuriko Koike van Tokio roept daarom de inwoners op hun bewegingen verder te beperken. In de aanloop naar de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad, die eind juli beginnen, zijn er grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus.

Voorafgaand aan de Olympische Spelen worden in Tokio meerdere testevents georganiseerd. Ⓒ Reuters

De autoriteiten in Tokio vrezen dat de huidige golf groter zal worden dan de derde golf in januari. Begin april is het het besmettingen in Japan weer toegenomen. Er worden nu regelmatig 4000 tot 5000 nieuwe gevallen per dag geregistreerd. In februari en maart waren dat er op de meeste dagen niet meer dan 2000.

08.23 - Kindertelefoon vaak gebeld ondanks heropening middelbare scholen

De gedeeltelijke heropening van middelbare scholen heeft nog weinig effect op het aantal telefoontjes dat binnenkomt bij De Kindertelefoon. „Er is enerzijds sprake van opluchting, maar er zijn ook grotere zorgen over leerachterstanden. Al met al zitten we nog steeds op een ongekend hoog aantal zware gesprekken per dag”, zegt directeur Roline de Wilde.

Het aantal gesprekken over toetsen is volgens De Wilde meer dan verdubbeld. „Scholieren zijn bang dat ze een achterstand hebben opgelopen omdat ze gedurende de lockdown weinig motivatie en concentratie hadden.”

Ondanks de recente versoepelingen van de coronamaatregelen is het aantal gesprekken over emotionele problemen met 15 procent toegenomen vergeleken met januari. Gemiddeld komen er per dag bij De Kindertelefoon 18 belletjes binnen over huiselijk geweld en 21 keer bellen kinderen die zeggen met gedachten over zelfmoord rond te lopen.

„Het is opvallend dat we sinds de middelbare scholen weer deels open zijn, slechts een lichte afvlakking zien van deze nog steeds stijgende trend”, aldus De Wilde. „We voeren nog steeds maar liefst 49 procent meer gesprekken per dag over emotionele problemen dan voor corona.”

Tijdens de tweede lockdown was er ook al een toename van het aantal gesprekken over emotionele problemen.

07.05 - Eerste coronabesmetting in Sydney in maand

De Australische autoriteiten proberen de bron te achterhalen van de eerste lokale coronabesmetting sinds een maand tijd in Sydney, de grootste stad van het land. Autoriteiten tasten in het duister over hoe de 50-jarige man besmet zou kunnen zijn geraakt.

De deelstaat New South Wales heeft tientallen bedrijven die de man in de afgelopen dagen heeft bezocht attent gemaakt op de besmetting. Een minister van de deelstaat is in zelfisolatie gegaan nadat bleek dat hij tegelijkertijd met de coronapatiënt in een restaurant is geweest. Hij is wel negatief getest.

Een vrouw in Sydney wordt in haar auto getest. Ⓒ Reuters

In het rioolwater van meerdere buitenwijken van Sydney zijn onlangs sporen van het coronavirus aangetroffen. New South Wales roept duizenden bewoners op om zich bij de mildste klachten al te laten testen.

06.45 - India ziet opnieuw recordstijging

India heeft donderdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen genoteerd. In 24 uur tijd werden 412.262 nieuwe positieve coronatests geregistreerd.

India meldt ook 3980 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental door de pandemie op 230.168 komt.

Experts vermoeden dat zowel het aantal besmettingen als het dodental in werkelijkheid vijf tot tien keer groter is dan wat de officiële cijfers laten zien. Dat komt doordat niet iedereen met ziekteverschijnselen zich laat testen. Daarnaast worden vermoedelijke sterfgevallen door Covid-19 niet meegenomen in de telling.

India is in een grote gezondheidscrisis beland sinds het aantal positieve tests sinds begin april flink steeg. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Naast te weinig middelen om zieken te behandelen, zijn er ook problemen met de bevoorrading en bezorging van coronavaccins, waardoor het aantal vaccinaties in het land afneemt. Per dag worden nu nog zo’n 1,5 miljoen mensen ingeënt. Tijdens de piek van het aantal dagelijkse vaccinaties een maand geleden lag dat veel hoger.

06.30 - ’Middelbare scholen en mbo’s zo snel mogelijk open’

De middelbare scholen en mbo’s moeten zo snel mogelijk weer volledig open, het liefst al gelijk na de meivakantie. Die oproep aan het kabinet doet Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in NRC. „Laten we alsjeblieft proberen om jongeren voor de zomer nog een paar maanden een béétje structuur te bieden.”

Volgens de Kinderombudsvrouw wordt in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en in de coronapersconferenties van de regering maar weinig rekening gehouden met de belangen van de jeugd. „Het gaat voortdurend over de opening van winkels en terrassen, over fieldlabs en vaccinatiestrategieën”, stelt zij. „Maar ondertussen mogen studenten in het mbo en hoger onderwijs nog maar een dag per week naar school en zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld drie dagen per week thuis.”

Kalverboer signaleert een „stille ramp” onder kinderen en jongeren. Het is volgens haar al langer bekend dat deze leeftijdsgroepen als gevolg van de coronamaatregelen vaker last heeft van psychische klachten als eenzaamheid en depressie. Maar beleid vanuit Den Haag richt zich volgens Kalverboer vooral op de verspreiding van het coronavirus. „Het gaat alleen maar over de korte termijn, de dagkoersen. Alsof niet doordringt dat dit beleid op de lange termijn vooral kinderen en jongeren treft.”

De Kinderombudsvrouw vreest dat de huidige generatie jeugdigen het „op allerlei fronten” pittig gaat krijgen. „Zij hebben zich op een cruciale leeftijd niet op een normale manier kunnen ontwikkelen door sociale isolatie en gebrek aan structuur. Dat kan leiden tot mentale problemen. En hoe eerder je daar in je leven mee te maken krijgt, hoe groter de invloed is op de rest van je leven. Daar maak ik me enorme zorgen over.”