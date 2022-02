Jongen (17) rijdt zonder rijbewijs en komt op een avond twee keer politie tegen

Later op de avond zag de politie de auto rijden. De bestuurder bleek een 17-jarige Leeuwarder, die niet in het bezit van een rijbewijs was. Hij en de inzittende gaven aan niets met de winkeldiefstal te maken te hebben.

Een uur later zag de politie de jongen weer rijden op het Noordvliet. Ditmaal nam de politie de auto in beslag. Er wordt nog onderzocht of de jongen en de inzittende betrokken waren bij de winkeldiefstal.