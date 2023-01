Premium Het beste van De Telegraaf

Het leven van ... Jan Krol (1962-2023): ’Hij bleef altijd Bartje’

Door Barbara Plugge Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

Hij had nog meegewerkt aan de documentaire Bartje De Reünie, die RTV Drenthe op 30 december uitzond, en heeft die ook nog kunnen zien. Maar twee weken later viel het doek voor Jan Krol, hoofdrolspeler in de legendarische televisieserie die de NCRV vanaf 1972 uitzond. De zestig jaar oud geworden acteur stierf op 15 januari in een hospice aan de gevolgen van een hersentumor. Een dreun voor de familie, maar ook voor de cast, die na vijftig jaar nog altijd hecht was.