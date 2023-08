Noorwegen: camping ontruimd wegens overstroming

Volgens operationeel manager Terje Marstad was uit metingen gebleken dat het water ongeveer vijf centimeter per uur steeg. Het was gelukt om contact te krijgen met de eigenaar van de camping en een aantal mensen was inmiddels bezig met het verplaatsen van hun vervoersmiddelen.

Ook in de gemeente Eidvoll werd een evacuatie voorbereid, schrijft NRK. „Dit komt door het stijgende water in de rivier Glomma, dat meerdere huizen nadert. We hebben het over maximaal vijf adressen. Deze worden de komende uren geëvacueerd”, zei Marstad.

„De situatie is daar nog steeds niet dramatisch, zei hij tegen de omroep. „Maar we volgen het voorzorgsprincipe. We evacueren om schade aan mensen en vee te voorkomen.”

In Noorwegen is extreem veel regen gevallen door storm Hans, waardoor het water in de rivieren sterk is gestegen. Ook is een dam bij een energiecentrale doorgebroken door het overstromen van de rivier Glomma. De regenval is op de meeste plekken voorbij maar het water stijgt in sommige rivieren nog omdat het vele regenwater weg moet stromen.