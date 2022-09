Grote drukte verwacht op eerste dag Formule 1-weekend Zandvoort

Zo laat de NS elke vijf minuten een trein rijden tussen Amsterdam Centraal en station Zandvoort aan Zee. „Zo brengen we maximaal 10.000 reizigers per uur naar de races en weer terug”, aldus NS. Reizigers moeten rekening houden met grote drukte in de treinen en op stations. In iedere trein zet NS twee machinisten in (één voor en één achter), zodat treinen na aankomst snel kunnen vertrekken. Ook staan er extra ploegen klaar die kunnen ingrijpen als het misgaat.

Verder zijn beide toegangswegen naar Zandvoort en Bloemendaal afgesloten voor verkeer. De ANWB raadt weggebruikers aan om de komende dagen de regio Haarlem en Bollenstreek te mijden en andere routes te kiezen.

Vorig jaar mocht het evenement met slechts twee derde van het aantal bezoekers doorgaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Dit jaar zijn alle bezoekers welkom op het circuit. De gemeente Zandvoort zei in aanloop naar het weekend „ontspannen” te zijn en „klaar voor het feest.”