Biden voelt ’grote overwinning’ aankomen in verkiezingen VS

Biden sloot zijn campagne maandag af in de steden Cleveland (Ohio) en Pittsburgh (Pennsylvania), beide in belangrijke swing states. De laatste drive-in-rally van Biden werd opgeluisterd door popster Lady Gaga, die een mondmasker met de tekst „VOTE” (stem) droeg. „Het is tijd om op te staan en onze democratie terug te nemen”, zei Biden in Pittsburgh. „Het is tijd voor Donald Trump om zijn koffers te pakken en naar huis te gaan” zei de Democraat onder meer in Cleveland.

In de landelijke peilingen gaat Biden aan de leiding. In de swing states spant het er om wie er gaat winnen, maar vooralsnog ziet het er voor Biden niet slecht uit in de naar verwachting cruciale swing states Pennsylvania en Florida.

Trump deed maandagavond onder meer de plaats Kenosha (Wisconsin) aan. Die stad was eerder dit jaar het toneel van demonstraties en hevige rellen nadat de politie een ongewapende zwarte man meerdere malen in de rug schoot. Een 17-jarige aanhanger van de president schoot er even later twee demonstranten dood. Trumps keuze voor Kenosha onderstreepte nog eens zijn tactiek om munt te slaan uit de woede over antiracismeprotesten onder rechtse Amerikanen. „We hebben wet en orde naar Kenosha gebracht”, sprak Trump daar. „Ze voeren oorlog tegen onze politie.”

Voor de laatste campagnebijeenkomst ging Trump naar de stad Grand Rapids. „We eindigden daar vier jaar geleden”, zei Trump tegen zijn publiek in Kenosha. „Ik ben een beetje bijgelovig. Laten we het op dezelfde manier doen.” Hij voorspelde ook zijn overwinning. „We gaan weer een prachtige overwinning behalen. We gaan weer geschiedenis schrijven.”