’Visserij zal altijd blijven bestaan’ Grote onzekerheid onder vissers over toekomst, maar Den Oever zet de schouders eronder

Door Fadime Demir Kopieer naar clipboard

Drie generaties vissers aan boord van de WR9. Het avontuur is er wel een beetje af, stelt opa Cees. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en elke generatie kiest toch weer voor de zee. Ⓒ Amaury Miller

Het broeit onder de Nederlandse vissers. De onzekerheid over de toekomst is groot. De komende maanden wachten keiharde saneringen. Begin juli blokkeerden 40 kotters uit pure frustratie de haven van Lauwersoog. Solidariteit met de boeren, jazeker. Na de boeren is het nu de beurt aan de vissers, is de teneur.