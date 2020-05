In Amsterdam verzeild geraakte dolfijn terug naar zee gebracht

„Een heel bijzondere situatie”, vertelt Annemarie van den Bergh van SOS Dolfijn, verantwoordelijk voor de reddingspoging van het beest. „We zijn er gelijk naartoe gegaan om het dier in de gaten te houden. Hij lijkt gezond rond te zwemmen.”

Drie dagen voor aankomst in de haven van Amsterdam voer het schip langs Bretagne. Een lokaal bekende dolfijn leek het een goed idee om de boot te volgen. Drie dagen en nachten lang. Bemanning van het schip dacht het dier af te schudden door door de sluis bij IJmuiden te gaan, maar de tuimelaar zwom gewoon mee.

Briljante afleidingsmanouvre

En dat is natuurlijk een leuk gezicht: een dolfijn in Amsterdam. Het probleem was alleen dat de tuimelaar, een ’stoere, brutale’ dolfijn, niet meer weg wilde. En omdat het dier normaal in zout water leeft, was het zoet-brakkige Amsterdamse water niet ideaal. Een poging om hem bij het schip weg te lokken en door de sluis te laten zwemmen, mislukte twee keer. „Hij wilde perse terug naar het vrachtschip”, vertelt Van den Bergh lachend.

Uiteindelijk is er voor een rigoureuze oplossing gekozen. Het schip, dat dinsdag pas gelost wordt, heeft heen en weer gevaren naar de sluis bij IJmuiden. Eenmaal door de sluis is de dolfijn afgeleid, het schip snel teruggevaren, het dier achterlatend op open zee. Waar hij thuishoort.