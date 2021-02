Het is februari, maar Nederland staat in de rij voor ijs: ’Een gekkenhuis’

„Het is bizar. Gigantisch druk. Wacht even, ik zet even dit ijstaartje koud, dat smelt gewoon door natuurlijk”, vertelt Rob Kok van IJspaleis Driehuis aan de telefoon. „Sinds we op 17 februari open gingen, is het gewoon een gekkenhuis.”

Nieuwsfotografen togen woensdag speciaal naar de ijssalon om de plaatjes te maken. Komt er net een hockeyteam langs? Tsjakka! Maar ook op rustige momenten is het tamelijk druk, verklaart Kok. „Helemaal super.”

’Even’ een ijsje halen zit er bij het IJspaleis niet in. Ⓒ Michel van Bergen

Het weer is ’een cadeautje’. Prijst Kok zichzelf gelukkig omdat hij – in tegenstelling tot andere ondernemers – enigszins wordt gespaard van lockdownproblematiek?

„Nou, vorig jaar zijn we natuurlijk wel dichtgegaan. En je functioneert ook wel anders, wijst mensen op mondkapjes, loopt tien keer per dag naar buiten om erop te letten dat iedereen afstand houdt. Je werkt minder effectief. Maar dit lenteweer is geweldig.”

Halsema

Overal in het land gaan Nederlanders de straat op. Burgemeester Halsema van Amsterdam stelde woensdag nog begrip te hebben voor mensen die een drankje nuttigen in een park. Afstand houden? Ja. Maar binnen blijven is niet nodig. „Ik verbaas mij dat sommigen de drukte in de parken individualistisch gedrag noemen”, verklaarde Halsema.

Her en der werd het zelfs té druk. In Tilburg sloot de politie een park. Ook Bernardo’s IJssalon in Ede kende een goede dag en lange rijen. „Het is de eerste dag dat we open zijn. Achter de schermen zijn we nog druk bezig”, zegt Diana Vink. „Eigenlijk zouden we woensdag opengaan, maar het werd vandaag zo’n topdag, dat we eerder zijn geopend.”

Weerplaza telde woensdag ’het vierde datumrecord op rij’. „Niet eerder werd er op 24 februari op het hoofdstation zo'n hoge temperatuur gemeten als vandaag: 16,9 graden. Eerder vandaag werd ook al een ander record gebroken: er is een recordaantal van vijf winterdagen met 15 graden en meer in De Bilt genoteerd.”