Dode man op terrein criminaliteit-taskforce Eindhoven

In het pand zit de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, het Regionaal Informatie Expertise Centrum. In de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit delen overheidsinstanties daar informatie met elkaar.

De politie is een onderzoek gestart en zegt dat de man onder verdachte omstandigheden werd aangetroffen. De omgeving van het pand is ruim afgezet en er is een tent geplaatst om het zicht op de plek van het lichaam te beperken.

Overlast in de wijk

Omwonenden laten aan het Eindhovens Dagblad weten dat de buurt al enige tijd met overlast van zwervers en junks kampt.