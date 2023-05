Militair (27) opgepakt na gevaarlijk rijgedrag, meerdere lachgascilinders in auto gevonden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ nieuwsfoto.nl

HEEMSKERK - Een 27-jarige militair uit Utrecht is maandagavond aangehouden in Heemskerk. Hij zou gevaarlijk rijgedrag hebben vertoond. In zijn auto werden bovendien meerdere lachgascilinders aangetroffen.