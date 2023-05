Limburgse militair verdacht van handel in anabolen

Anabolen bij de Dopingautoriteit, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / ANP

MAASTRICHT - Een militair is dinsdag aangehouden op verdenking van handel in anabole steroïden. De marechaussee kwam de verdachte op het spoor nadat de dienst was getipt over handel van een militair in het verboden middel.