’Genocide op Oeigoeren’

De uit China gevluchte Qelbinur Sidik Beg (51) wil niet met haar gezicht in beeld uit vrees voor de lange arm van Peking. Ⓒ Foto De Telegraaf

AMSTERDAM - Lerares Qelbinur Sidik Beg (51) heeft maandenlang Chinese taalles gegeven in een heropvoedingskamp in de Chinese provincie Xinjiang. Recent is ze naar Nederland gevlucht met als voorwendsel aan de Chinese regering hier haar dochter te bezoeken. Qelbinur vertelt exclusief aan De Telegraaf vanuit een asielzoekerscentrum over haar ervaring.