15 Nederlanders uit ’coronahotel’ Tenerife geland in België

Een speciale vlucht van TUI bracht de Nederlanders en 132 Belgen van Tenerife naar België. De Nederlanders hebben al een gezondheidscheck gehad en vertonen geen ziekteverschijnselen, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zodra de 15 terug zijn in Nederland neemt de GGD contact met ze op. Volgens het ministerie zaten in totaal 27 Nederlanders in afzondering in hotel H10 Costa Adeje Palace in Tenerife. Twaalf van hen vliegen later terug.

De Nederlanders en Belgen kwamen vorige maand een aantal dagen vast te zitten in hun hotel op het Spaanse eiland, toen het nieuwe coronavirus daar bij Italianen was vastgesteld.

Vrijdag 6 maart 2020

30 virusdoden en 143 besmettingen erbij in China

Donderdag 5 maart

Israël heeft 100.000 mensen in quarantaine

Europees parlement vergadert niet in Straatsburg

Saoedi-Arabië sluit heiligste plek in Mekka

Nederlandse besmettingen coronavirus gestegen van 38 naar 82

AEX valt tot 550 punten door virusangst

Dodental door coronavirus in Italië stijgt van 107 naar 148, Rome vraagt EU om financiële ruimte

Zuid-Korea beklaagt zich over quarantainemaatregel Japan

Zuid-Korea heeft zijn ongenoegen geuit over de maatregelen die buurland Japan heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De Japanse premier Shinzo Abe kondigde deze week aan dat alle reizigers die arriveren vanuit Zuid-Korea en China twee weken in quarantaine moeten. Volgens Zuid-Korea is de maatregel ’onredelijk en buitensporig’.

Het Aziatische land heeft de Japanse ambassadeur op het matje geroepen voor tekst en uitleg. Ook zal Japan nog een formele klacht ontvangen, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. „We zullen de nodige tegenmaatregelen onderzoeken”, luidt een verklaring.

Een woordvoerder van de regering in Tokio verdedigt het besluit. Volgens hem is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat gepaste maatregelen zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Japan is niet het eerste land dat deze maatregel neemt.

30 virusdoden en 143 besmettingen erbij in China

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus vrijdag opgelopen tot 3042. Dat zijn er 30 meer dan een etmaal eerder. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 143 tot 80.552, meldt de Nationale Commissie van Gezondheid van het land. Van alle besmette Chinezen zijn inmiddels 53.700 genezen. Ruim 5900 Chinezen zijn ernstig ziek.

Ook in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen verder. Daar kwamen er donderdag 196 gevallen bij en is het totaal aantal Zuid-Koreanen dat besmet is tot 6286 opgelopen. In totaal zijn 40 Zuid-Koreanen overleden, meldt het landelijk Centrum voor Ziektebestrijding.

Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen tot 98.420. Het aantal doden staat op 3385. Ruim 55.600 mensen verspreid over de wereld zijn genezen verklaard.

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is aan het eind van donderdag gestegen tot 82; een toename van 44 ten opzichte van een dag eerder.