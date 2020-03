Bekijk hier waar het coronavirus in Nederland toeslaat

Op dit moment wordt – zo lang mogelijk – geprobeerd de verspreiding in te dammen, zei Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad. „We zijn voorbereid, ook voor een volgende fase”, aldus de premier.

Eerder werd bekend dat een 86-jarige man in een ziekenhuis in Rotterdam is bezweken aan het coronavirus. Er zijn volgens Rutte geen redenen om maatregelen te nemen voor specifieke groepen zoals ouderen. Het aantal coronabesmettingen is opgelopen tot 128.

Nationale evenementen kunnen gewoon doorgaan. Die hoeven niet te worden afgelast. „Er is geen reden daartoe te adviseren”, aldus Rutte.

Het bedrijfsleven krijgt steeds meer last van het coronavirus. De Nederlandse economie kan „een stootje hebben”, verklaarde Rutte. „De schokbestendigheid van de Nederlandse economie is heel groot.”

Vrijdag 6 maart 2020

Aantal coronagevallen in Duitsland en Frankrijk groeit snel

Oostenrijk checkt gezondheid op grens met Italië

RIVM vraagt Brabanders ’sociale contacten te beperken’ bij koorts of hoesten

Opnieuw Nederlanders in moeilijkheden op cruiseschepen

Malta weigert cruiseschip uit angst voor corona, ook cruiseschip VS in problemen

Rotterdamse agent besmet met coronavirus (meer onder)

Trainingsmissie van Defensie in Irak stilgelegd

Wereldwijd meer dan 100.000 besmettingen

VS spenderen 7,3 miljard euro aan virus, festival SXSW geannuleerd

Starbucks en Fit For Free nemen maatregelen

Massale vlucht naar veilige obligaties

Aantal besmettingen in Nederland op 128

’Om de drie dagen verdubbeling coronabesmetting’

Gamestreamingsbeurs Twitchcon in A’dam afgelast

Corona nu ook in Slowakije

Een lerares van een basisschool in Geldrop heeft het coronavirus

Kwart meer besmettingen in Iran

Aantal besmettingen in België nu boven de honderd

Eerste dode met coronavirus in Nederland

Corona nu ook in Servië

Eerste besmetting coronavirus in Vaticaanstad

Bethlehem afgesloten om coronavirus

Zuid-Korea beklaagt zich over quarantainemaatregel Japan

30 virusdoden en 143 besmettingen erbij in China

15 Nederlanders uit ’coronahotel’ Tenerife geland in België

Donderdag 5 maart

Israël heeft 100.000 mensen in quarantaine

Europees parlement vergadert niet in Straatsburg

Saoedi-Arabië sluit heiligste plek in Mekka

Nederlandse besmettingen coronavirus gestegen van 38 naar 82

AEX valt tot 550 punten door virusangst

Dodental door coronavirus in Italië stijgt van 107 naar 148, Rome vraagt EU om financiële ruimte

Aantal coronagevallen in Duitsland en Frankrijk groeit snel

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland en Frankrijk blijft sterk toenemen. Het Robert-Koch-Institut, een Duitse overheidsinstantie, meldde vrijdagavond dat er 639 gevallen zijn vastgesteld tegen 400 een dag eerder. Frankrijk telde vrijdag 613 patiënten waar er een dag eerder 423 mensen besmet waren.

Saksen-Anhalt is de enige Duitse deelstaat waar nog geen besmetting is ontdekt. De meeste gevallen in Duitsland zijn in Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, gevolgd door Beieren en Baden-Württemberg.

In Frankrijk werden geen nieuwe doden gemeld. Er zijn daar negen mensen aan de gevolgen bezweken. In Duitsland is nog niemand aan de gevolgen van de besmetting met het virus overleden.

Oostenrijk checkt gezondheid vanwege corona op grens met Italië

Oostenrijk gaat de komende twee weken gezondheidschecks doen aan de grens met Italië in de strijd tegen het coronavirus. De Oostenrijkse regering kondigde dat vrijdag aan, meldden Oostenrijkse media.

Het land neemt een reeks maatregelen nadat in Wenen zeker zeven nieuwe besmettingen met het virus waren vastgesteld. Alle directe vluchten naar getroffen regio’s in Iran, Zuid-Korea en twee steden in Italië worden gestaakt. Reizigers uit die gebieden die Oostenrijk in willen, moeten een verklaring van een arts hebben dat ze niet besmet zijn.

In Oostenrijk zijn tot nu toe 55 besmettingen vastgesteld. Er is in het land nog niemand aan overleden. Oostenrijk grenst in het zuiden aan de Italiaanse regio Veneto, waar veel besmettingen zijn.

Malta weigert cruiseschip uit angst voor corona, ook cruiseschip VS in problemen

Malta heeft een cruiseschip met meer dan 2000 mensen aan boord geweigerd uit angst voor het coronavirus. Het gaat om het schip de MSC Opera dat niet welkom was in de haven van Valletta.

De angst voor het virus werd ingegeven door een passagier uit Oostenrijk die in februari aan boord was geweest en bij wie begin maart terug in Oostenrijk besmetting met het virus was vastgesteld. Volgens rederij MSC Cruises vaart de Opera nu door naar de haven van het Italiaanse Messina.

Ook een cruiseschip bij de kust van Florida in de Verenigde Staten is in de problemen geraakt, zei vice-president Mike Pence in een gesprek met de pers in het Witte Huis. Hij is door Trump aangesteld om de coronacrisis te bedwingen. 19 bemanningsleden en twee passagiers zijn positief getest op het virus.

Politie: geen burgers in contact met agent

In Rotterdam is een politiemedewerker besmet geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder aan De Telegraaf. „Natuurlijk zijn wij ook geschrokken dat één van onze medewerkers besmet is met het coronavirus. Toen dit duidelijk werd, hebben wij direct al onze collega’s geïnformeerd en nogmaals gewezen op het ongewijzigde protocol van het RIVM.”

Direct is in kaart gebracht, wie er mogelijk nog meer kan zijn besmet. „Door de GGD is de eerste kring van de collega in beeld gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat de collega in de periode dat hij besmettelijk was, tijdens zijn werk niet met burgers in aanraking is geweest. De collega’s die in contact zijn geweest met de besmette collega zijn getest. Deze testen waren negatief. De betrokken collega verblijft op dit moment in het EMC en krijgt de hulp die hij nodig heeft.”

Meisje in Haarlem besmet

Ook een leerling van het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem is besmet met het coronavirus. Het meisje is samen met haar familie in thuisquarantaine geplaatst. Ze heeft het virus tijdens een skivakantie in Noord-Italië opgelopen.

Het meisje is 2 maart voor het laatst op school geweest, meldt het Haarlems Dagblad. De schoolleiding van het lyceum is donderdagavond door de GGD op de hoogte gebracht. Medeleerlingen zijn ingelicht en wordt geadviseerd de komende tijd hun gezondheid in de gaten te houden.

Opnieuw Nederlanders in moeilijkheden op cruiseschepen

Het coronavirus blijft opvarenden van cruiseschepen in moeilijkheden brengen. Twee groepen Nederlanders, de een nabij Sint Maarten en de ander in de buurt van Phuket, melden dat hun luxevakanties uitdraaien op een ramptrip.

Festival SXSW geannuleerd om coronavirus

In verband met de uitbraak van het coronavirus is het bekende Amerikaanse festival South By South West (SXSW) geannuleerd. Het zou worden gehouden van 13 tot en met 22 maart in Austin, in de staat Texas. De burgemeester van Austin heeft er een streep door gezet. In de VS zijn tot nog toe 260 besmettingen vastgesteld. 14 mensen zijn aan het virus overleden.

SXSW draait om muziek, film en interactieve media. Er waren al afzeggingen van artiesten als Ozzy Osbourne en Trent Reznor. Ook techgiganten als Apple, Twitter, Facebook en Netflix waren al afgehaakt.

De organisatie van SXSW zegt er kapot van te zijn dat het festival is afgeblazen. „Het is voor het eerst in 34 jaar dat het evenement niet doorgaat. Maar we respecteren de beslissing van het stadsbestuur”, meldt het festival.

Kwart meer coronabesmettingen in Iran

Iran heeft melding gemaakt van meer dan duizend nieuwe besmettingen met het coronavirus. „We hebben 1234 nieuwe gevallen bevestigd, het hoogste aantal dat we de afgelopen dagen hebben gezien”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal hebben in het land zeker 4747 mensen het virus opgelopen. De woordvoerder zegt dat de meeste nieuwe gevallen „waarschijnlijk degenen zijn die twee weken geleden al besmet zijn en zich pas nu melden met symptomen.”

Iran behoort tot de zwaarst getroffen landen in de wereld. Alleen China en Zuid-Korea hebben melding gemaakt van meer besmettingen. Het dodental in Iran is inmiddels gestegen naar 124.

Aantal coronagevallen België over de honderd

Het aantal coronabesmettingen in België is opgelopen tot 109. Het federale ministerie van Volksgezondheid meldt 59 nieuwe gevallen in het land.

Minister Maggie De Block zei tijdens een speciale vergadering van de EU-ministers van Volksgezondheid in Brussel vrijdag dat bij de meeste patiënten de bron van besmetting bekend is. Ze uitte kritiek op ’enkele lidstaten’ die een exportverbod hebben aangekondigd voor mondkapjes. Het gaat om Duitsland en Tsjechië.

Volgens De Block moeten de lidstaten niet overdrijven. Ook hekelde ze de ’ontoelaatbare’ prijsstijgingen van desinfecterende handgel. Frankrijk heeft vrijdagmorgen per decreet maximumprijzen voor deze gels ingesteld.

Servië meldt eerste coronabesmetting

Het nieuwe coronavirus heeft ook de kop opgestoken in Servië. Minister Zlatibor Loncar van Volksgezondheid zegt dat een eerste besmetting is gemeld. Het gaat om een man van 43 die eerder in de Hongaarse hoofdstad Boedapest was.

Het nieuwe coronavirus heeft zich de afgelopen weken vanuit China verspreid over meer dan tachtig landen. Wereldwijd zijn ruim 98.000 besmettingen gemeld en 3300 sterfgevallen. In Europa is het Italië het zwaarst getroffen. Daar zijn bijna 150 patiënten overleden en gaat het aantal besmettingen richting de 4000.

Bethlehem afgesloten van de buitenwereld om coronavrees

Israël sluit de stad Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever af van de buitenwereld. Het ministerie van Defensie meldt dat Israëliërs en Palestijnen de stad ’niet meer in of uit mogen’. Die maatregel zou in overleg met de Palestijnse Autoriteit zijn genomen.

In het gebied zijn zeven besmettingen gemeld met het nieuwe coronavirus. Het zou in alle gevallen gaan om Palestijnse medewerkers van een hotel in Bethlehem. Zij zijn mogelijk besmet door Griekse toeristen die daar verbleven.

De Palestijnse autoriteiten hadden al maatregelen genomen om verspreiding van virus tegen te gaan. „We hebben besloten de noodtoestand uit te roepen in alle Palestijnse gebieden”, zegt premier Mohammed Shtayyeh. Scholen moeten de deuren sluiten en buitenlandse toeristen worden geweerd.

Ook de Geboortekerk, die gebouwd zou zijn op de geboorteplaats van Jezus, gaat voorlopig dicht. „Mensen met corona hebben de kerk bezocht”, aldus een geestelijke. „Het wordt veertien dagen gesloten en we gaan ontsmettingsmiddel spuiten.”

De maatregelen hebben grote gevolgen voor lokale ondernemers. Er komen veel toeristen af op de beroemde kerk. „Dit heeft dramatische gevolgen voor ons”, zegt de manager van een hotel in de stad. „Ons medewerkers zijn de komende twee weken feitelijk ontslagen. We moeten dicht.”

15 Nederlanders uit ’coronahotel’ Tenerife geland in België

Vijftien Nederlanders die vastzaten in een hotel op Tenerife waar het coronavirus was vastgesteld, zijn bijna terug in Nederland. Hun toestel landde in de nacht van donderdag op vrijdag, met enige vertraging. op de luchthaven Oostende-Brugge in België. Voor de Nederlanders is busvervoer naar huis geregeld.

Een speciale vlucht van TUI bracht de Nederlanders en 132 Belgen van Tenerife naar België. De Nederlanders hebben al een gezondheidscheck gehad en vertonen geen ziekteverschijnselen, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Zuid-Korea beklaagt zich over quarantainemaatregel Japan

Zuid-Korea heeft zijn ongenoegen geuit over de maatregelen die buurland Japan heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. De Japanse premier Shinzo Abe kondigde deze week aan dat alle reizigers die arriveren vanuit Zuid-Korea en China twee weken in quarantaine moeten. Volgens Zuid-Korea is de maatregel ’onredelijk en buitensporig’.

Het Aziatische land heeft de Japanse ambassadeur op het matje geroepen voor tekst en uitleg. Ook zal Japan nog een formele klacht ontvangen, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. „We zullen de nodige tegenmaatregelen onderzoeken”, luidt een verklaring.

Een woordvoerder van de regering in Tokio verdedigt het besluit. Volgens hem is uitgebreid onderzoek gedaan naar wat gepaste maatregelen zijn om de uitbraak van het coronavirus in te dammen. Japan is niet het eerste land dat deze maatregel neemt.

30 virusdoden en 143 besmettingen erbij in China

In China is het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus vrijdag opgelopen tot 3042. Dat zijn er 30 meer dan een etmaal eerder. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 143 tot 80.552, meldt de Nationale Commissie van Gezondheid van het land. Van alle besmette Chinezen zijn inmiddels 53.700 genezen. Ruim 5900 Chinezen zijn ernstig ziek.

Ook in Zuid-Korea steeg het aantal besmettingen verder. Daar kwamen er donderdag 196 gevallen bij en is het totaal aantal Zuid-Koreanen dat besmet is tot 6286 opgelopen. In totaal zijn 40 Zuid-Koreanen overleden, meldt het landelijk Centrum voor Ziektebestrijding.

Wereldwijd is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen tot 98.420. Het aantal doden staat op 3385. Ruim 55.600 mensen verspreid over de wereld zijn genezen verklaard.

Het aantal bevestigde besmettingen met het nieuwe coronavirus in Nederland is aan het eind van donderdag gestegen tot 82; een toename van 44 ten opzichte van een dag eerder.