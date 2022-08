Hoogleraar verbijsterd dat Remkes ’de wetenschap’ niet uitnodigt voor gesprek

Premium Binnenland

Remkes wacht week vol stikstofgesprekken, maar kabinet heeft huiswerk nog niet af

Johan Remkes, die door het kabinet is gevraagd om gesprekken over de stikstofcrisis te leiden, gaat deze week weer verder met zijn klus. Nadat hij eerder met boeren en boerenorganisaties sprak en daar een enorme vertrouwenscrisis constateerde, spreekt hij deze week met milieuclubs, ketenpartijen, he...