Politie vindt gestolen grafdecoratie Oss terug in kraakpand

In een bericht op Facebook schrijft de politie dat de vondst is gedaan in een onderzoek naar diefstallen vanaf de begraafplaats aan de Schadewijkstraat in Oss. In dat onderzoek werd een inval gedaan in een kraakpand, waar de voorwerpen werden gevonden.

Een Poolse man zonder vaste woon- of verblijfplaats is als waarschijnlijke verdachte in beeld gekomen. Tegen hem zal nader onderzoek worden ingesteld.

Mensen die voorwerpen, grafbeeldjes, bloemstukken en kaarsen, herkennen kunnen contact opnemen met de gemeente Oss, om de spullen terug te krijgen.