Politie neemt 125 verwaarloosde cavia’s in beslag in Hellendoorn

De 22-jarige eigenaresse is een zogenoemde recidivist. Ze werd al eerder als verdachte aangemerkt in verband met de overtreding van regels waarbij de gezondheid en het welzijn van dieren in het gedrang komen. De politie vermoedt dat ze bedrijfsmatig bezig is met het fokken en verkopen van de cavia’s. Maar zij voldoet mogelijk niet aan de wettelijke eisen.

„Zo heeft ze onder andere geen vakbekwaamheidsdiploma, bezit ze geen UBN-nummer, voert ze geen gezondheidsprotocollen uit en voldoet ze niet aan de aanmeldingsplicht. Hierover zal ze nader gehoord worden”, aldus de politie.

De cavia’s verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. Op advies van een dierenarts zijn de beestjes in beslag genomen. Een woordvoerster van de politie licht toe dat in zulke gevallen een geschikte opvang voor dieren wordt gevonden waar goed voor ze gezorgd wordt, zoals bijvoorbeeld een asiel.

„Zo heeft ze onder andere geen vakbekwaamheidsdiploma, bezit ze geen UBN-nummer, voert ze geen gezondheidsprotocollen uit en voldoet ze niet aan de aanmeldingsplicht. Hierover zal ze nader gehoord worden”, aldus de politie.

De cavia’s verbleven in zwaar vervuilde hokken en hadden huid- en vachtproblemen. Op advies van een dierenarts zijn de beestjes in beslag genomen.