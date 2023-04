Paasweekend van start: Nederlandse wegen stromen vol met Duitse vakantiegangers

Beeld ter illustratie

DEN HAAG - De wegen in Nederland worden steeds drukker met vakantieverkeer, met name uit Duitsland. Er staat bijna 300 kilometer file in het hele land, onder meer op de A12 bij Arnhem en de A73 ten zuiden van Nijmegen, meldde de ANWB vrijdag rond 13.15 uur.