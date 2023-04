Paasweekend van start: Nederlandse wegen stromen vol met Duitse vakantiegangers

De verwachting was dat het vakantieverkeer rond het middaguur zou gaan zorgen voor drukte op de weg, maar rond 09.30 uur begon het op de A12 al drukker te worden. Rond 11.00 uur was sprake van een halfuur vertraging op de A12 bij Arnhem, gemeten vanaf de landsgrens. Op de A77 ten zuiden van Nijmegen is sprake van ongeveer een kwartier vertraging. Ook op wegen net over de grens zijn hier en daar wat files, zegt een woordvoerder van de ANWB.