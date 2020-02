Ook Belgen, Britten en Ieren maken zich op voor storm Ciara

Voor de organisatie van Galway 2020 had de storm niet op een slechter moment kunnen komen. De Ierse stad had voor zaterdagavond een groot evenement gepland, om te vieren dat Galway Culturele hoofdstad van Europa is. Die gaat niet door, omdat het weer te slecht is. Luchtvaartmaatschappij Aer Lingus waarschuwde alvast voor vertraging en annuleringen.

Ook België zet zich schrap voor Ciara. Net als in Nederland zijn alle voetbalwedstrijden op het hoogste niveau geschrapt. Parken blijven gesloten en de overheid roept mensen op ook vooral niet het bos in te gaan. „Het is lang geleden dat we zo’n zware storm hebben gekregen”, zei de weerman van publieke omroep VRT. „Omdat het zo lang geleden is, zit er heel wat los in de natuur”, waarschuwde hij. Ook in België is code oranje afgekondigd door het meteorologisch instituut KMI.