Een op drie 12- tot 17-jarigen is volledig gevaccineerd

Het percentage volledig ingeënte jongeren geboren tussen 2004 en 2009 is vorige week gestegen van 23 naar 32 procent. Nog niet alle jongeren geboren in 2009 kunnen al een prikafspraak maken, omdat ze nog niet allemaal 12 zijn geworden. Als zij niet worden meegerekend is 34 procent van de tieners van 12 tot en met 17 jaar volledig gevaccineerd.

51 procent van de tieners geboren tussen 2004 en 2009 heeft een eerste prik gehad. Als de 11-jarigen niet worden meegeteld, is dat 54 procent.

Ook binnen andere leeftijdsgroepen onder de 55 jaar is het percentage mensen dat een eerste prik heeft gehaald vorige week weer iets gestegen, aldus het RIVM. In het algemeen blijft de vaccinatieopkomst het hoogst onder oudere mensen. De leeftijdsgroep van mensen geboren tussen 1941 en 1945 kent de hoogste vaccinatiegraad: 91 procent van deze mensen is volledig ingeënt. Onder mensen geboren tussen 1966 en 1970 is dat 81 procent en van de mensen geboren tussen 1991 en 1995 is op dit moment 58 procent volledig gevaccineerd.

Minder prikken

In de week tot en met 29 augustus kregen 267.167 mensen een coronaprik. Het aantal prikken dat in een week tijd wordt gezet neemt al een tijd af. Het percentage van de volwassenen dat volledig is gevaccineerd is, nam afgelopen week toe met minder dan een procentpunt tot 76,5 procent. 85,2 procent heeft een eerste prik gehad, tegenover 84,9 procent een week eerder.

Mensen die een corona-infectie doorgemaakt hebben zijn al na één prik volledig ingeënt. Ze worden in de data van het RIVM op dit moment echter nog opgeteld bij het percentage mensen dat alleen een eerste prik heeft gehad. Het instituut verwacht dat ze binnenkort wel worden meegeteld als volledig gevaccineerd.

In totaal zijn tot en met afgelopen zondag ruim 22,9 miljoen prikken gezet. Meer dan 12,5 miljoen daarvan zijn eerste en ruim 10,3 miljoen tweede vaccinaties.