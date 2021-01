Compromis in de maak voor latere avondklok

Handhavers lopen door het centrum van Utrecht. Het kabinet wil een avondklok instellen tussen 20.30 en 04.30 uur. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - De avondklok lijkt er na een politiek compromis in de Tweede Kamer te komen. De vorige week nog tegenstribbelende coalitiepartij D66 oppert een later begin van de avondklok, om half 10 of 10 uur ’s avonds, in plaats van de geplande half 9. Dat lijkt ook op de steun van SP, GL en CU te kunnen rekenen.