’Practice what you preach’ Is het nou echt zo moeilijk temperatuur te verlagen in overheidsgebouw?

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

In overheidsgebouwen is het vaak nog 21 graden, terwijl burgers het advies krijgen de thermostaat lager te zetten. Ⓒ ANP/HH

Groningen - Het heeft zeker zin om in overheidsgebouwen waar het op sommige plekken warmer is dan het kabinet burgers adviseert, een stap extra te zetten om het kwik alsnog te laten dalen. „Dat zou geen maanden hoeven duren”, klinkt het in reacties op het nieuws dat het afgelopen week in het gebouw van Algemene Zaken in Den Haag nog altijd 21 graden was.