Premium Het beste van De Telegraaf

Duits onderzoek: Cheeta-bomen in Namibië ’hotspot’ voor dierenrijk

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Verschillende dieren zijn voor het onderzoek van Leibniz-IZW Cheetah Research Project op camera vastgelegd bij de cheeta hotspots in Namibië. Ⓒ Leibniz-IZW Cheetah Research Project

WINDHOEK - Dat cheeta’s bomen gebruiken om elkaars aanwezigheid te markeren en te laten weten dat het seizoen om te paren eindelijk weer is aangebroken, was al langere tijd bekend. Onderzoekers van het Instituut voor Dierentuinen en Wilde Dieren in Leibniz in Duitsland hebben nu ontdekt dat deze cheeta ’communicatiebomen’ ware hotspots zijn voor allerlei andere beesten. De bevindingen uit hun onderzoek zijn gepresenteerd in verband met Wereld-Cheeta-dag op zondag 4 december 2022.