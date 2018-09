Gevaarlijke bermen N-wegen aangepakt

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het kabinet steekt 50 miljoen euro in het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken daar komt voort uit een botsing met een obstakel zoals een boom. Door bomen te verwijderen of vangrails neer te zetten kan veel leed worden voorkomen, is de achterliggende gedachte.