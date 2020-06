Temperatuur richting de 30 graden, kans op verbranding

Zaterdag is het zonlicht het felst met een UV-index van ruim 7. Zondag trekken er meer wolkenvelden over ons land, maar ook dan ligt er tijdens opklaringen verbranding op de loer.

De temperatuur gaat, na wat natte en frisse dagen, weer flink omhoog. Donderdagmiddag is het warm (19-22 graden), vrijdag wordt het zomers met temperaturen van 25-28 graden. Aan de noordkust is het 21-24 graden. Zaterdag kan het plaatselijk zelfs 29 graden worden.

„Met het stijgen van de temperatuur zullen meer mensen buiten zitten en zich ook insmeren tegen de zon. Dat is maar goed ook, want de zon wordt komende dagen feller. Zonkracht heeft overigens niets te maken met temperatuur”, benadrukt Van Wezel in zijn weersvoorspelling.

Onweer

Zaterdag kunnen er ook nog onweersbuien ontstaan. Zondag is er meer bewolking en komen buien voor.