Opvolger Britse premier Boris Johnson wordt bekendgemaakt

Johnson maakte deze zomer zijn vertrek bekend nadat zijn positie onhoudbaar was geworden. Hij lag politiek zwaar onder vuur vanwege een reeks schandalen, waaronder partygate. Dat was een affaire rond feestjes met overheidspersoneel die plaatsvonden terwijl het land vanwege de coronapandemie in lockdown zat. Omdat Johnson nog voor het eind van zijn regeringsperiode stopt, mocht zijn eigen partij een opvolger selecteren.

Leden van de Conservatieve Partij hadden in de laatste ronde de keuze tussen twee kandidaten: oud-minister van Financiën Rishi Sunak en Truss. Zij deed het goed in de peilingen en zou de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk worden, na haar partijgenoten Margaret Thatcher en Theresa May.

’Fantastisch gedaan’

Truss heeft premier Johnson niet laten vallen en zit nog steeds in zijn regering. Ze heeft eerder gezegd het jammer te vinden dat hij moet opstappen. Volgens Truss heeft haar politieke baas het fantastisch gedaan door het Verenigd Koninkrijk uit de EU te loodsen en door tijdens de pandemie snel vaccins te regelen. Sunak heeft de regering deze zomer wel verlaten, naar eigen zeggen uit onvrede over het economische beleid.

Als de winnaar van de partijverkiezing maandag bekend is, moet Johnson nog naar de koningin om formeel zijn ontslag in te dienen. Dat gebeurt naar verwachting op dinsdag. Zijn opvolger krijgt daarna direct te maken met een paar loodzware dossiers, zoals hoge inflatie en het conflict in Oekraïne.