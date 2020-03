Het jubelende jubileum van Suske en Wiske

Ⓒ Standaard Uitgeverij

Vanwege het 75-jarige jubileum van Suske en Wiske stelt Standaard Uitgeverij aan lezers van De Telegraaf digitaal het eerste avontuur van de jarige stripserie ter beschikking. Een link naar digitale versie van Rikki en Wiske in Chocowakije is onderaan dit verhaal te vinden en abonnees kunnen lezen via de bestaande apps waar zij ook De Telegraaf dagelijks lezen!