Ex-lijfwacht Bin Laden leeft van Duitse staat

BERLIJN - Een voormalige lijfwacht van al-Qaeda-baas Osama bin Laden leeft al jaren op kosten van de staat in Duitsland en kan niet worden uitgeleverd aan zijn geboorteland Tunesië. Uit antwoord op vragen van de partij AfD blijkt dat de 42-jarige Sami A. ruim 1150 euro per maand krijgt voor zijn gezin van zes personen dat ook over Duitse paspoorten beschikt.