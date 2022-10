Wielrenner (50) verongelukt door botsing met auto in Gemert

Binnenland

Man uit Breda overleden na val uit rijdende bestelbus, vriendin aangehouden

Een 31-jarige man uit Breda is zaterdagavond op de Bredaseweg bij het Brabantse Rijsbergen vanuit een rijdende bestelbus op de weg terechtgekomen. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie.