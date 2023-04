Leger Soedan wil evacuaties faciliteren van groepen buitenlanders

Deze landen zullen hun mensen „in de komende uren” in de hoofdstad Khartoem ophalen. Het Soedanese leger meldt ook dat het ambassadepersoneel van Saudi-Arabië over de weg naar Port Soedan is gegaan, op zo’n 850 kilometer rijden van de Soedanese hoofdstad, en vanuit daar naar het buitenland is gevlogen.

Ook andere landen zijn van plan of overwegen hun burgers uit het Afrikaanse land te halen. Zo heeft Nederland deze week bijvoorbeeld vliegtuigen naar Jordanië gestuurd voor het geval Nederlanders uit Soedan kunnen worden geëvacueerd.

Evacuaties zijn tot nu toe niet mogelijk geweest vanwege de gevechten tussen het leger en de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF). De RSF zei vrijdag bereid te zijn de vliegvelden weer gedeeltelijk te heropenen om evacuaties mogelijk te maken. Het geweld tussen de twee rivaliserende groepen brak vorige week zaterdag uit.

