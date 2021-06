LIVE | Aantal coronadoden in Rusland loopt hoog op

Guus (21) regelde met één telefoontje Janssen-prik voor hele studentenhuis

Restaurants, cafés en winkels in de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving moeten voortaan in het weekeinde al om 15.30 uur sluiten. Ook moet iedereen die deze regio verlaat of betreedt een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs bij zich hebben. De maatregelen worden ingevoerd vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen.

Van het toenemende aantal mensen dat in het hoofdstedelijk gebied positief test op het coronavirus, is 60 procent besmet met de zorgwekkende Delta-variant. De toename wordt door de autoriteiten toegeschreven aan deze extra besmettelijke mutatie.

Het aantal besmettingen stijgt sinds Portugal een maand geleden de grenzen weer opende voor toeristen. Het land waarvan de economie zeer afhankelijk is van de toerismesector meldde donderdag 1556 nieuwe gevallen. Dat is het hoogste dagcijfer sinds eind februari. Toen gold in het land een lockdown.

16.05 uur - Hoogste aantal Russische coronadoden sinds januari

Rusland meldde donderdag het hoogste aantal coronadoden sinds januari. In 24 uur tijd overleden 568 mensen aan Covid-19. Het virus grijpt snel om zich heen door de lage vaccinatiegraad en de opmars van de voor het eerst in India ontdekte Delta-variant. Ook het aantal nieuwe besmettingen ligt op het hoogste punt in vijf maanden tijd.

Hoofdstad Moskou is het epicentrum van de nieuwe uitbraak. Daar bestond 90 procent van de gemelde infecties een week geleden uit de extra besmettelijke mutatie van het coronavirus. De afgelopen 24 uur meldde de stad volgens staatspersbureau TASS 92 sterfgevallen, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie.

De coronamaatregelen worden in Moskou ondertussen iets aangescherpt. Zo mogen mensen vanaf 28 juni alleen een restaurant binnen als ze een vaccinatiebewijs, negatieve test of een herstelbewijs kunnen tonen.

Russen kunnen zich sinds december vorig jaar gratis laten inenten tegen het coronavirus, maar hebben dat nog niet massaal gedaan. 14 procent van de bevolking heeft minstens een prik gehad, veel minder dan in West-Europese landen.

Lokale instanties verhogen ondertussen de druk op Russische burgers om zich te laten vaccineren. Zo verplicht Moskou twee miljoen werknemers, onder wie taxichauffeurs en personeel van restaurants, om voor 15 augustus volledig ingeënt te zijn. Een aantal regio's heeft dit voorbeeld gevolgd.

Rusland spreekt niet van een vaccinatieplicht. „Het is vrijwillig, want je kunt van baan veranderen”, aldus het Kremlin.

12.34 uur - Al 100.000 afspraken voor Janssen vaccin

Inmiddels zijn in totaal 100.000 afspraken gemaakt voor een coronaprik met het vaccin van Janssen. Belangstellenden kunnen sinds woensdagmorgen een speciaal nummer bellen en doen dat ook donderdag weer volop.

De GGD ziet dat vooral veel twintigers zich aanmelden, aldus een woordvoerster. Er zijn vooralsnog 200.000 prikken te vergeven. Met Janssen is de gevaccineerde in één keer klaar. Van andere vaccins zijn twee prikken nodig.

11.00 uur - Minder contact met huisarts rond zwangerschap tijdens pandemie

Zwangere vrouwen en vrouwen die pas zijn bevallen van een baby, hebben tijdens de coronapandemie aanmerkelijk minder contact gehad met de huisarts dan voordat het virus Nederland bereikte. Als ze wel contact hadden met de huisarts, ging het vaker om psychische klachten dan een jaar eerder, meldt onderzoeksinstituut Nivel.

De onderzoekers durven nog niet te zeggen wat precies de gevolgen zijn van het verminderde huisartsbezoek. Dat vaker sprake was van psychische klachten, is in lijn met eerder onderzoek waaruit bleek dat zwangere vrouwen tijdens de pandemie vaker last hebben van angst en depressie en zich meer zorgen maken over hun gezondheid en de gezondheid van hun ongeboren kind, duiden de wetenschappers van Nivel.

10.00 uur - ’Corona kan hersencellen infecteren’

Het coronavirus kan hersencellen infecteren, maar de overdracht van het virus tussen de cellen stopt snel waardoor de schade beperkt blijft. Niettemin leidt de infectie tot een ontstekingsreactie die mogelijk bijdraagt aan de neurologische en psychische klachten waarmee veel mensen kampen die corona hebben (gehad). Dat meldt het Erasmus MC, dat onderzoek heeft gedaan.

Er is al langer sprake van dat Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, invloed heeft op de hersenen. Patiënten kregen te maken met een verminderd geheugen, met hoofdpijn en soms zelfs met psychoses en ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Ook ruiken lukt (ex-)coronapatiënten nogal eens minder goed.

De onderzoekers zagen dat de infectie leidt tot een reactie van de cytokines, de boodschappers tussen de afweercellen. Die kunnen een rol spelen bij lokale ontstekingen. „Het feit dat SARS-CoV-2 mogelijk wel de hersenen kan binnendringen via de reukzenuw en lokaal cellen kan infecteren wat weer leidt tot een ontstekingsreactie, kan zeker bijdragen aan neurologische klachten”, zegt Debby van Riel van de afdeling Virologie van het Erasmus MC.

Mogelijk speelt ook het immuunsysteem een rol bij de de hersengerelateerde klachten. Om daarachter te komen is meer onderzoek nodig, zegt onderzoeker Femke de Vrij van de afdeling Psychiatrie. „We hebben het virus nu gevolgd in de cellen over een korte periode. Ook hebben we alleen gekeken naar een beperkt aantal soorten hersencellen.”

09.00 - Britse regering komt met top vanwege lage vaccinatiegraad

De Britse regering maakt zich zorgen over de vaccinatiebereidheid in hoofdstad Londen en belegt daarom een speciale vaccinatietop. Daar gaan gezondheidsexperts en gezaghebbende figuren uit de gemeenschap vrijdag overleggen over maatregelen.

Verantwoordelijk minister Nadhim Zahawi zegt dat de overheid meer gaat doen om vaccintwijfelaars te overtuigen. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar mensen van Afrikaanse en Aziatische komaf. „Vaccineren is onze weg uit de pandemie.”

Het baart de regering zorgen dat miljoenenstad Londen achterloopt in de vaccinatiecijfers. Zo’n 60 procent van de Londenaren heeft volgens de laatste regionale statistieken minstens één dosis gehad van een coronavaccin. Dat percentage ligt in zeven andere Engelse regio’s op 73 tot 79 procent.

Zahawi stelt dat al het nodige is gedaan om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Mensen kunnen hulp krijgen bij het maken van een prikafspraak en er rijden speciale vaccinatiebussen rond. De minister zei dat ook mensen worden ingeënt in „kerken, synagogen, gurdwaras en tempels.”

07.00 - Recordaantal nieuwe gevallen in Brazilië

In Brazilië is een recordaantal van 115.228 coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. In de afgelopen 24 uur zijn daarnaast 2392 overlijdens als gevolg van Covid-19 geregistreerd, meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Het Zuid-Amerikaanse land met 212 miljoen inwoners heeft na de Verenigde Staten het hoogste aantal coronadoden ter wereld; ongeveer 507.000. Qua aantal besmettingen staat Brazilië op de derde plek na de VS en India. In totaal is het coronavirus in Brazilië al bij ruim 18 miljoen personen vastgesteld.

Momenteel vindt het voetbaltoernooi Copa América plaats in Brazilië, ondanks verzet en protest van de lokale bevolking. Maandag werd duidelijk dat er al zeker 140 betrokkenen bij het toernooi positief hebben getest op het virus. Brazilië kreeg de organisatie pas op het laatste moment toegewezen, nadat Colombia en Argentinië waren afgehaakt.

00.40 - VK meldt hoogste aantal besmettingen sinds begin februari

Het Verenigd Koninkrijk telde woensdag 16.135 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat is het hoogste dagcijfer sinds begin februari. Maandag en dinsdag werden respectievelijk 10.633 en 11.625 gevallen geregistreerd.

De Delta-variant, die voor het eerst in India werd vastgesteld, is in het Verenigd Koninkrijk dominant en verantwoordelijk voor het toegenomen aantal infecties. Deze zou 40 tot 60 procent besmettelijker zijn dan de Alfa-variant, die voorheen overheersend was. Sinds begin mei testen steeds meer Britten positief op het virus.

Het Verenigd Koninkrijk worstelde begin dit jaar nog met een zware coronagolf. Op het hoogtepunt werden meer dan 80.000 besmettingen per dag gemeld, maar de autoriteiten wisten de cijfers omlaag te krijgen met strenge maatregelen en een hoog vaccinatietempo. Door de afname konden er beperkingen worden opgeheven, maar toekomstige versoepelingen komen in gevaar nu het aantal besmettingen blijft stijgen.

23.22 - Delta-variant rukt op: binnenkort 90 procent in Europese Unie

De Delta-variant van het coronavirus rukt snel op in de Europese Unie en enkele buurlanden. De variant, die in India werd ontdekt, zal eind augustus verantwoordelijk zijn voor 90 procent van alle nieuwe coronabesmettingen, verwacht de Europese gezondheidsinstantie ECDC in Stockholm.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding benadrukt dat de Delta-variant besmettelijker is dan andere varianten, zoals de Alfa-variant uit Groot-Brittannië, die nog overheerst. Het is zeer waarschijnlijk dat de Delta-variant deze zomer op grote schaal zal circuleren, vooral onder jongere personen die niet worden gevaccineerd, aldus de ECDC. Dit zou een risico kunnen vormen voor kwetsbaardere personen om besmet te raken, ernstig ziek te worden of te overlijden als die niet volledig zijn gevaccineerd.

