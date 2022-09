LIVE | Oekraïne geeft luchtaanvallen op Russische militaire basis op de Krim toe

Buitenland

LIVE | ’Soldaten vrijgelaten bij gevangenenruil met Rusland’

De oorlog in Oekraïne duurt nu iets meer dan zes maanden. Kiev maakte deze week melding van een nieuw offensief in het zuiden rond de bezette stad Cherson en het IAEA is op locatie in Zaporizja. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.