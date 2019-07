Jeffrey Epstein wil huisarrest in Manhattan

De 66-jarige Epstein heeft laten weten dat hij bereid is om elektronisch in de gaten gehouden te worden en dat zijn tientallen miljoenen kostende huis als borg kan dienen. Zijn advocaten wijzen erop dat hun cliënt zich voorbeeldig aan de afspraken heeft gehouden van de overeenkomst die hij in 2007 met Justitie sloot.

Net zoals nu werd Epstein destijds verdacht van de handel in minderjarige meisjes. Hij zou zich hebben laten masseren door deze pubers, waarna hij ze in veel gevallen aanrandde of verkrachtte. De miljardair sloot een overeenkomst met het Openbaar Ministerie, waardoor hij slechts 13 maanden cel kreeg, die hij ook nog eens onder huisarrest uitzat in plaats van in de cel.

Opnieuw is vandaag een vrouw opgestaan tegen Epstein. De 32-jarige Jennifer Araoz vertelt volledig betraand bij NBC dat ze op haar 14e slachtoffer werd. Bekijk hieronder haar verhaal.