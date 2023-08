Christo H., die twee mannen neerschoot op kinderfeestje, na acht jaar aangehouden in Marokko

De voortvluchtige stond op de Nationale Opsporingslijst. Het Openbaar Ministerie had een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de tip die leidde tot zijn aanhouding. Het tipgeld hoeft niet te worden uitgekeerd, want de man is gevonden door politiespeurwerk. Het vermoeden was dat hij deels in Marokko verbleef en daarom werd intensief samengewerkt met de Marokkaanse politie, maakte het OM donderdag bekend.

De aanhouding van H. volgde volgens het OM „na een lang onderzoek en een uitstekende samenwerking tussen de Marokkaanse politie en FastNL, Het Nederlandse Fugitive Active Search Team.”

Meknes

H. is in de Marokkaanse plaats Meknes gearresteerd. Nederland zal Marokko vragen om zijn uitlevering. Marokko en Nederland hebben in juni nog overeenstemming bereikt over het uitleveren van criminelen. Nederland had tot nu toe geen officieel uitleveringsverdrag met het Noord-Afrikaanse land. Uitlevering was alleen mogelijk in bepaalde gevallen op grond van een aantal internationale verdragen. Waarschijnlijk wordt het nieuwe uitleveringsverdrag in het najaar ondertekend.

De aanleiding voor de schietpartij waarvoor H. is veroordeeld, was volgens de politie heel futiel. Volgens getuigen was er in de speeltuin bij het IJslandpad ruzie tussen de dochter van één van de latere slachtoffers en een jongetje uit de buurt. Dat was gesust, totdat H. - die het jongetje kende - opeens in de partytent verscheen met een wapen in zijn hand en de twee slachtoffers neerschoot.