Opnamestop voor coronapatiënten in ziekenhuis Weert

„Deze stop geldt totdat het aantal patiënten in Weert weer terug is gebracht naar behapbare proporties, bijvoorbeeld doordat de landelijke spreiding weer is opgestart”, aldus het SJG. „Dit geldt ook voor onze spoedeisende hulp.”

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis in Weert steeg sinds vorige week fors. Als gevolg daarvan moest het ziekenhuis operaties afzeggen waarbij patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Deze maatregel blijkt echter onvoldoende, aldus het ziekenhuis. Er is sprake van een onevenredige verdeling tussen coronazorg en reguliere patiëntenzorg. „Als deze ontwikkeling zich doorzet, komen wij in een situatie terecht waarbij wij kwalitatief en kwantitatief niet meer de zorg kunnen leveren voor onze patiënten.”

„Eenzelfde beeld zien we in meer of mindere mate ook bij de ziekenhuizen om ons heen. Overplaatsingen, zowel regionaal als bovenregionaal, zijn al weken niet of nauwelijks mogelijk. Dit betekent dat er tot nader order geen patiënten meer met coronaklachten in ons ziekenhuis kunnen worden opgenomen.”

Presentatiestop

Naast de opnamestop kondigt het ziekenhuis ook een zogenoemde presentatiestop af. Dat betekent dat patiënten met coronagerelateerde klachten zich niet langer kunnen melden op de spoedeisende hulp. Ze worden per ambulance naar een ziekenhuis gereden dat wel plek heeft.

Operaties voor reguliere zorg waarvoor geen opname nodig is, kunnen gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor spoedzorg voor reguliere zieken, en behandeling in poliklinieken.