Minister trekt 5 miljoen uit voor prijzen hoger onderwijs

De prijs wordt een variant op de al bestaande Spinozapremie. Die wordt jaarlijks uitgedeeld aan onderzoekers van universiteiten die bijzondere prestaties op het gebied van wetenschap verrichten. De nieuwe prijs moet specifiek voor onderwijsprestaties uitgedeeld worden.

Daarvoor trekt Engelshoven elk jaar 5 miljoen euro uit: de ene helft voor de hogescholen, de andere voor universiteiten. „Er worden echt superprestaties geleverd in het hoger onderwijs”, zegt de minister in WNL op Zondag. „Dat moet beloond worden. Het signaal dat willen afgeven is dat mensen niet alleen gewaardeerd worden op onderzoek, maar ook op prestaties in onderwijs.”

Wat er met het gewonnen prijzengeld gedaan wordt, mogen de onderwijsinstellingen zelf invullen. „Maar ik hoop dat er plannen worden gemaakt voor innovatie in hoger onderwijs”, zegt van Engelshoven. „Voor hoe we dat goed kunnen houden en nog beter maken.”

Hoe de prijs gaat heten, is nog niet bekend. „Naar de naam zijn we nog op zoek, er mogen suggesties komen”, zegt de minister.