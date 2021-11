Nog twee aanhoudingen voor steekpartij in Purmerend die 14-jarige jongen bijna het leven kostte

De verdachten zijn jongens 17 en 18 jaar. Op de avond van het incident werd al een negentienjarige man aangehouden.

De politie meldt dat het slachtoffer het steekincident ternauwernood heeft overleefd. Hij liep meerdere steekwonden op. De politie kreeg die avond rond 20.30 uur melding van de steekpartij waarna het gewonde slachtoffer in de Koestraat werd aangetroffen.

Door het team onderwater zoekingen van de Landelijke Eenheid werd in het Noordhollandsch Kanaal een mes aangetroffen dat is gebruikt bij de steekpartij. Het mes is in beslag genomen en wordt onderzocht.

De verdachten van 17 en 18 worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De 19-jarige verdachte is eerder in bewaring gesteld door de rechter-commissaris.

Over de aanleiding van de steekpartij is nog niks bekend.