Opnieuw aanhouding voor Zeeuwse mishandelingen

Hij is daarmee de vijfde verdachte die is opgepakt voor de gewelddadigheden die tussen vrijdag 30 juli en donderdag 6 augustus werden gepleegd, voornamelijk in Scharendijke, maar ook in Burgh-Haamstede en Renesse. Eerder zijn twee jongeren uit Schiedam, een uit Vlaardingen en een jongen uit Abbenbroek aangehouden. Drie verdachten die vrijdag al werden opgepakt, blijven volgens een woordvoerster van de rechtbank Zeeland-West-Brabant veertien dagen langer vastzitten.

Bij de politie hebben zich inmiddels tien jongeren gemeld die slachtoffer zijn geworden van acht ernstige mishandelingen en twee berovingen van een fiets. De politie zegt op zoek te blijven naar foto’s, filmpjes of bewakingsbeelden van de reeks geweldsincidenten.

Deze zaak staat volgens de politie los van de vechtpartij in de badplaats Renesse, waarbij afgelopen weekeinde een 17-jarige jongen uit Dordrecht zomaar werd geslagen door een groep jongeren. Vijf jongeren gingen er na het opstootje in een auto vandoor, maar zij konden kort daarop worden aangehouden.

Excessief geweld onder jongeren neemt toe. Kunnen ouders verantwoordelijk worden gehouden? Dat en meer in een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T.: