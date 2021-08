Rutte: situatie in Afghanistan heel onoverzichtelijk

Minister Bijleveld (Defensie) beloofde dit weekeinde een militair vliegtuig naar Kabul te sturen om onder andere ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen te evacueren. Maar beelden van een volstrekte chaos op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad doen het ergste vrezen. De vraag is of ons land niet te laat in actie is gekomen en het vliegtuig Kabul überhaupt wel kan bereiken.

Premier Rutte zegt dat hij er niks over kan zeggen in de openbaarheid. „We doen er alles aan om ambassadepersoneel, tolken en anderen die onze bescherming verdienen daar weg te krijgen, maar het is erg ingewikkeld.”

Minister Kaag (Buitenlandse Zaken) liet na afloop van een formatiegesprek in Den Haag weten naar een crisisoverleg te gaan. Daar zijn ook minister Bijleveld en premier Rutte bij betrokken. De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de situatie in Afghanistan.