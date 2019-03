’Staking in meivakantie voorkomen’

De werkgevers (Arriva, Connexxion, EBS, Keolis en Qbuzz) willen ’deze maatschappelijk ontwrichtende staking in de meivakantie’ door de rechter laten verbieden.

Op 15 januari bereikten de werkgevers en de vakbonden FNV en CNV een gezamenlijk onderhandelingsresultaat. Resultaat was 8,3% loonsverhoging in drie jaar en goede afspraken over de werkdruk. De FNV nam daarna drie maanden de tijd om het resultaat aan haar leden voor te leggen. Het resultaat is afgewezen.

Op 16 april spraken de werkgevers opnieuw met de bonden. „Pas toen is de reden van afwijzing inhoudelijk toegelicht. Bonden hebben werkgevers in dat overleg slechts 1 week tijd gegeven om de nieuwe eisen te beoordelen. Wij willen daarvoor meer tijd hebben”, zegt VWOV-voorzitter Fred Kagie.

De bonden lijken volgens hem helemaal niet uit te zijn op een akkoord. „Deze acties waren al gepland voor ons overleg van 16 april. Zo’n grootschalige ov-staking in een vakantieperiode is buitenproportioneel. De luchthavens zijn dan niet bereikbaar. Een leuk dagje uit zit er voor veel mensen ook niet in.”

De streekvervoerders zetten volgens Kagie alles op alles om deze staking te verijdelen en leggen het cao-conflict deze week voor aan de rechter. FNV en CNV eisen minder werkdruk en meer loon.