Dodelijk marburgvirus duikt op in West-Afrikaans Guinee

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het om het eerste geval ooit in West-Afrika. Minder dan twee maanden na het einde van een ebola-uitbraak in de staat is het zeer besmettelijke virus ontdekt bij een patiënt die inmiddels is overleden. Inmiddels loopt een onderzoek naar de personen met wie de patiënt contact had.

Het indammen van de uitbraak wordt bemoeilijkt door de gelijktijdige bestrijding van het coronavirus. Net als bij een infectie met het verwante ebolavirus leidt het marburgvirus meestal tot hoge koorts en inwendige bloedingen. Bepaalde vleermuizen en besmet vlees zijn de belangrijkste bronnen voor een besmetting. Het wordt op andere mensen overgedragen via direct contact met bloed of andere lichaamssappen. Momenteel zijn er geen middelen of vaccinaties tegen het marburgvirus goedgekeurd, meldt de WHO.