Rechtbank vonnist in zaak vrouwenmoorden

In 2003 zou hij Monique Roossien (26) hebben gedood en in 2004 de Roemeense Mirela Mos (30). In 2017 verdween in Amsterdam Sabrina Oosterbeek (30). Zij is nog steeds vermist. Het OM meent dat W. ook haar van het leven heeft beroofd. De Amsterdammer ontkent alles.

Het OM heeft in juni de maximale straf van twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist, wegens driemaal doodslag. Voor moord ontbreekt het bewijs, vindt het OM. „Mensonterend”, zo typeerden de twee officieren van justitie W.’s werkwijze. Hij heeft „drie kwetsbare, jonge vrouwen als oud vuil gedumpt.”

De tbs-maatregel is volgens het OM noodzakelijk wegens het gevaar voor herhaling - W. kan niet onbehandeld terugkeren in de samenleving.

Dna

Sjonny W. is de enige link tussen de drie zaken, zegt het OM. W. en de slachtoffers bewogen zich in een schimmig drugscircuit. Het bewijs bestaat onder meer uit dna-sporen van W. W.’ s advocaten vinden dat er in het onderzoek te veel is gefocust op W., waardoor alternatieve scenario’s zijn verwaarloosd.

Het lichaam van Mos is in stukken gezaagd en in vuilniszakken gestopt. Het stoffelijk overschot van Roossien werd bij een dijk aan het IJmeer gevonden. Naar Oosterbeek is eerder dit jaar nog gezocht in Amsterdam-Zuidoost, zonder resultaat.